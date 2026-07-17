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Sestri Levante, telo e ombrellone all'alba per occupare il posto: scattano multe e sequestri

Blitz della Guardia Costiera a Sestri Levante contro i "furbetti dell'asciugamano"

di Francesco Mortola
17 Lug 2026 - 19:16
01:30 
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