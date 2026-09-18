Sergio Mattarella: "Violenza sulle donne emergenza di primaria importanza"

La Stanza Rosa di Grosseto è il primo centro in Italia per le vittime della violenza di genere: un'emergenza di primaria importanza per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sceglie la struttura della città toscana per lanciare l'allarme e il suo appello alla lotta contro i femminicidi. E fa parlare i numeri Mattarella, dati, negativamente significativi, che evidenziano che nel 2025 si sono verificati 97 femminicidi e 34 nel primo semestre di quest'anno.