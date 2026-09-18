Chiesto intervento "fin dalle scuole"

Sergio Mattarella: "Violenza sulle donne emergenza di primaria importanza"

Le parole del Presidente della Repubblica durante la visita, a Grosseto, della "Stanza rosa" primo centro in Italia per vittime della violenza di genere

di Maria Alessandra Chertizza
18 Set 2026 - 13:14
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

La Stanza Rosa di Grosseto è il primo centro in Italia per le vittime della violenza di genere: un'emergenza di primaria importanza per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sceglie la struttura della città toscana per lanciare l'allarme e il suo appello alla lotta contro i femminicidi. E fa parlare i numeri Mattarella, dati, negativamente significativi, che evidenziano che nel 2025 si sono verificati 97 femminicidi e 34 nel primo semestre di quest'anno. 

sergio mattarella
femminicidio
video evidenza