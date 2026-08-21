Il blitz a Bergamo

Sequestrati 45 kg fumogeni in b&b, daspo a due tifosi dell'Hapoel Tel-Aviv

I supporter israeliani erano arrivati ufficialmente per assistere all'andata del playoff di Conference League contro l'Atalanta. Il materiale sarebbe dovuto essere usato durante il match

21 Ago 2026 - 13:45
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Tre anni di daspo. Tanto sono costati a due tifosi dell'Hapoel Tel-Aviv i 45 chili di esplosivi rinvenuti nel b&b in cui alloggiavano a Bergamo, dove erano arrivati ufficialmente per assistere all'andata del playoff di Conference League contro l'Atalanta. Il materiale sequestrato sarebbe dovuto essere usato durante il match.

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