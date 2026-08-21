Sequestrati 45 kg fumogeni in b&b, daspo a due tifosi dell'Hapoel Tel-Aviv
I supporter israeliani erano arrivati ufficialmente per assistere all'andata del playoff di Conference League contro l'Atalanta. Il materiale sarebbe dovuto essere usato durante il match
Tre anni di daspo. Tanto sono costati a due tifosi dell'Hapoel Tel-Aviv i 45 chili di esplosivi rinvenuti nel b&b in cui alloggiavano a Bergamo, dove erano arrivati ufficialmente per assistere all'andata del playoff di Conference League contro l'Atalanta. Il materiale sequestrato sarebbe dovuto essere usato durante il match.