Si intrufolano nel deposito dei bus prima della chiusura, poi sfasciano vetri di 11 mezzi, distruggono macchine obliteratrici, rubano un minibus e cominciano a scorrazzare per le strade della città. Tutto come in un famoso videogame che sta spopolando in tutto il mondo. Peccato che in Veneto, a Rovigo, due ragazzini il gioco lo abbiano fatto diventare realtà, con danni fino a 100mila euro. L'altra sera, nelle stesse ore in cui appassionati, scoprivano la nuova versione di Gta 6, due amici minorenni mettevano in pratica incursioni e bravate viste alla consolle. Attesa la chiusura dell'autorimessa, hanno scelto il mezzo più facile da mettere in moto, si sono messi al volante senza patente e con il telefonino hanno ripreso e trasmesso in diretta la loro scorribanda. Una follia terminata con il mezzo finito fuori strada e i due ragazzini in fuga, rintracciati qualche ora dopo dalla polizia.