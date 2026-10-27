Scuole occupate a Roma, il preside del liceo Argan: "Aggredito da giovani incappucciati, finito in ospedale"

Dal liceo classico Torquato Tasso al liceo artistico Giulio Carlo Argan passando per l'istituto magistrale Margherita di Savoia e all'artistico Ripetta. Sono solo alcuni dei plessi scolastici che da lunedì 26 ottobre, a Roma, sono stati occupati dagli studenti riunitisi al grido di "fondi alla guerra e scuole senza risorse" in vista del prossimo sciopero che, il 30 ottobre prossimo, riporterà i giovani in piazza. Al Liceo Argan, il preside e un collaboratore scolastico sono stati malmenati da chi cercava di occupare. Il dirigente scolastico è finito al pronto soccorso con 3 giorni di prognosi.