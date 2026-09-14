Scuola, suona la campanella: ritorno in classe per 8 milioni di studenti

Per 8 milioni di studenti è arrivato il momento del suono della prima campanella, che segna il ritorno in classe dalle scuole elementari alle superiori. Un nuovo anno scolastico con numerose novità: il divieto dell'uso dei cellulari anche per scopi didattici, l'aumento delle misure di sicurezza - con l'installazione dei metal-detector nei contesti più complicati - e la stretta sul voto in condotta alle scuole medie e superiori: una insufficienza è più facile da ottenere rispetto al passato ed equivarrà alla bocciatura.