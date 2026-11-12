Napoli, al liceo Gian Battista Vico riprendono le lezioni: "Siamo più tranquilli"

La campanella nella grande maggioranza dei casi è tornata a suonare, come se nelle scorse ore non fosse mai arrivata la mail firmata Mikhail Andropov, sedicente leader del Vilayat di Misoginistan, che minacciava di far saltare in aria oltre seimila scuole italiane. Al liceo Gian Battista Vico di Napoli le lezioni sono ricominciate in maniera regolare.