Scritte contro il poliziotto Emanuele Petri, il fratello: "Speravamo di non dover più riaprire quella ferita"

"Mi domando se queste persone hanno una coscienza, se hanno pensato a quello che stavano facendo - ha commentato il fratello Leopoldo Petri - ovvero creare un nuovo dolore a una moglie che ha perso il marito da 23 anni. A un figlio che non potrà più chiedere consigli al padre quando dovrà affrontare i temi più importanti della sua vita".