Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a pochi chilometri da Pisa

Una scossa di terremoto è stata avvertita durante la mattinata di martedì 4 agosto intorno alle 10:15 in gran parte della toscana tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma, di magnitudo 4,3, ha avuto epicentro a Pisa ed è stato registrato a una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in gran parte della regione, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara, Livorno e anche Firenze. Numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco Pisa: molte persone sono scese in strada. Sui social è intervenuto il governatore Eugenio Giani annunciando che sono in corso verifiche.