Scoperto ambulatorio di medicina estetica abusivo a Catania

La guardia di finanza ha sequestrato, su ordine della procura, un appartamento a Catania dove - secondo l'ipotesi investigativa - sarebbero stati eseguiti trattamenti di medicina estetica invasiva in assenza delle autorizzazioni di legge e senza che la donna che lo gestiva avesse titoli per esercitare la professione. La donna è indagata per esercizio abusivo di professione e continuano le indagini, anche sulla base delle agende di lavoro e altra documentazione, per accertare l'entità dei profitti illeciti sottratti a tassazione.