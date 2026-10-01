Scoperta una setta pseudo-spirituale nel Torinese: un 59enne in manette

Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.