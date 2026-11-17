Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto nel territorio di Marcedusa, in provincia di Catanzaro, i carabinieri hanno scoperto, in un'area agricola impervia e occultata dalla vegetazione, una piantagione di cannabis dotata di un sistema autonomo di irrigazione. All'interno dell'area i militari hanno sorpreso tre persone mentre erano impegnate nelle operazioni di recisione e lavorazione delle piante. Sono stati rinvenuti 27 fusti di cannabis, alti circa 2,5 metri, nonché un'area adibita all'essiccazione, contenente circa 20 chilogrammi di marijuana già raccolta.

La piantagione è stata smantellata mentre i fusti, la sostanza stupefacente e i materiali utilizzati per la coltivazione e l'essiccazione sono stati sottoposti a sequestro.