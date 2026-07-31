Il punto

Dopo gli scontri No Tav ripreso il lavoro nel cantiere di Chiomonte

In Val di Susa camionette di polizia e carabinieri ferme sui presidi. Atteso nelle prossime ore l'arrivo di altri militanti"

di Luigi Sironi
31 Lug 2026 - 19:50
01:33 
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