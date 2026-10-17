"italia in piazza"

Scontri Milano, devastato un negozio in pieno centro

I manifestanti dopo aver messo a ferro e fuoco (letteralmente) piazza del Duomo hanno assaltato un negozio a pochi metri in corso Vittorio Emanuele

17 Ott 2026 - 21:02
01:46 
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