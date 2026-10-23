I manuali sui social

Scontri, le istruzioni per la rivoluzione: chi ci sarà in piazza

L'ispirazione è quella delle rivolte egiziane del 2011. Manuali e documenti corrono nelle chat interne del movimento 17 ottobre

di Alessio Campana
23 Ott 2026 - 12:27
01:15 
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