Scontri in centro storico a Genova, forse una spedizione punitiva tra gruppi rivali

Notte di paura e violenza nella movida genovese, dove almeno una ventina di persone con caschi, spranghe e bastoni ha inseguito e aggredito alcuni giovani nei vicoli del centro storico, per ragioni sulle quali stanno ora indagando questura e Digos. Forse una spedizione punitiva tra gruppi rivali che orbitano ogni sera attorno alle zone di San Bernardo e piazza delle Erbe. Non si esclude neppure la pista di un regolamento di conti da ricondurre ad ambienti ultras.