Perquisizioni della Digos

Scontri del 17 e 18 ottobre, coltelli e armi di diverso calibro nelle case dei giovanissimi

Perquisizioni domiciliari e personali in 18 città a carico di circa 100 persone. Tra questi 51 minorenni

23 Ott 2026 - 14:14
01:56 
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