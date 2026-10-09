LA MANIFESTAZIONE DI GENNAIO

Scontri Askatasuna, si contesta anche il tentato omicidio

La Procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti dei militanti antagonisti

di Simone Cerrano
09 Ott 2026 - 12:29
01:16 
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