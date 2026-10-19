Scontri a Milano, la rabbia dei commercianti: "Abbiamo dovuto chiudere, siamo impauriti"

Due giorni di saccheggi e razzie che hanno colpito il cuore di Milano. Il centro della città oggi è irriconoscibile con molti negozi che sono dovuti rimanere chiusi. Le vetrine non ci sono più, al loro posto cartoni e assi di legno per coprire I vetri rotti. Due giorni di violenze che hanno segnato i negozianti del centro di Milano. La conta dei danni è ancora provvisoria ma una primissima stima delle devastazioni si aggira sul milione di euro tra i 150mila e i 250mila solo per danni a pensiline, edifici storici e cantieri. La paura ora dei negozianti è che questi saccheggi possano ripetersi.