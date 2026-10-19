Scontri a Milano, la mamma di un 14enne in lacrime: "Vorrei soltanto che prendesse la strada giusta"

In questura "c'è mio figlio di 14 anni e mezzo", racconta una mamma, visibilmente provata, dopo aver saputo che il giovane è stato fermato durante gli scontri a Milano, nel weekend. "La polizia mi ha chiamata alle due di notte e mi ha invitata a cercare urgentemente un avvocato, perché andrà in carcere". Era la prima volta, spiega la donna, che il figlio andava a Milano con amici e compagni di classe. È ucraina, si trova in Italia dal 2005 e con tre figli maschi, che cresce da sola. "Il grande", dice, "ha 29 anni ed è in Ucraina". E poi scoppia in lacrime: "Vorrei soltanto abbracciarlo e che prendesse la strada giusta".