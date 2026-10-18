Scontri a Milano, il segretario del Siulp: "Una sconfitta per tutti"

A poche ore dagli scontri che si sono verificati a Milano e in altre città italiane, a Tgcom24 ha parlato il segretario generale del Siulp Milano, Andrea Varone. "Sono ragazzi sempre più giovani e questo ci preoccupa" ha detto. "Bisogna evitare la chiusura e la contrapposizione sociale perché quando ci si scontra con ragazzi sempre più giovani si perde. Dietro il legittimo e sacrosanto diritto di manifestare si cela poi la voglia e la determinazione ad aggredire le forze e le forze dell'ordine e la cittadinanza. Noi contiamo una decina di feriti, ma ieri a essere feriti non sono stati sono i poliziotti, ma anche altre persone che con la manifestazione non centravano nulla" ha proseguito Varone. "Famiglie che sono state costrette e scappare per la paura abbandonando spazi pubblici. Questa è una sconfitta per la pacifica convivenza di noi tutti".