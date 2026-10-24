Scontri a Milano, fermato il presunto ideatore del "Movimento 17 ottobre"

È stato fermato in mattinata (di sabato, 24 ottobre, ndr.) prima ancora che dalle sue pagine social partissero le indicazioni per le manifestazioni del pomeriggio. Si chiama Youssef Siher ed è indagato per istigazione a delinquere aggravata: per gli investigatori sarebbe lui l'organizzatore delle rivolte violente della settimana scorsa a Milano. 30enne nato a Brescia, è un giornalista freelance collabora con varie testate nazionali e istituti di ricerca. Nella sua biografia si descrive come uno studioso dei movimenti politici islamici e del rapporto tra Islam e nazionalismo arabo.