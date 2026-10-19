Scontri nel weekend

Scontri a Milano, digos e polizia postale indagano sui social

Al termine della giornata di guerriglia,"271 giovani portati in questura:"220 sono minorenni

di Davide Loreti
19 Ott 2026 - 12:50
01:36 
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