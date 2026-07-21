Scontri a Bologna: oltre 60 agenti feriti e decine di manifestanti contusi

Auto bruciate, cartelli stradali radicati, bar devastati e bancomat danneggiati. Oltre sessanta gli agenti feriti e decine di manifestanti contusi, diversi sono finiti in ospedale. È il bilancio della manifestazione in piazza a Bologna voluta dal sindaco Matteo Lepore in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, 42 anni di origini marocchine, avvenuta durante un fermo di polizia, che in pochi minuti si è trasformata in una guerriglia urbana, per ore una frangia di estremisti ha messo a ferro e fuoco il centro della città.