Bilancio

Scontri a Bologna: oltre 60 agenti feriti e decine di manifestanti contusi

È il bilancio della manifestazione che si è tenuta nelle scorse ore dopo la morte di Abderrahim Fakir.

di Alessio Fusco
21 Lug 2026 - 19:24
01:31 
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Auto bruciate, cartelli stradali radicati, bar devastati e bancomat danneggiati. Oltre sessanta gli agenti feriti e decine di manifestanti contusi, diversi sono finiti in ospedale. È il bilancio della manifestazione in piazza a Bologna voluta dal sindaco Matteo Lepore in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, 42 anni di origini marocchine, avvenuta durante un fermo di polizia, che in pochi minuti si è trasformata in una guerriglia urbana, per ore una frangia di estremisti ha messo a ferro e fuoco il centro della città.

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