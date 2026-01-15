Scomparsa di Federica Torzullo, l'auto è ancora in giardino: indagato il marito

L'auto rossa di Federica Torzullo è ancora parcheggiata nel giardino di casa, come se il tempo si fosse fermato a quella notte. Le telecamere la riprendono la sera dell'8 gennaio, intorno alle 23, vicino alla sua casa ad Anguillara Sabazia: i vicini la vedono entrare in macchina, poi di lei nessuna traccia. È l'ultima immagine della 42enne scomparsa. La Procura ha aperto un'inchiesta e il marito, Claudio Carlomagno, è indagato a piede libero per omicidio volontario. Durante un sopralluogo nell'abitazione, gli inquirenti avrebbero rilevato tracce di sangue con il luminol. Restano le contraddizioni nei racconti dell'uomo e un buco di tre ore ancora da chiarire. L'appello dei genitori di Federica: "Chi sa parli".

