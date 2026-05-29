Sciopero, lo stop del trasporto in concomitanza con l'inizio del ponte

Ennesimo venerdì di sciopero generale, con enormi disagi per chi si muove in treno, aereo o con i mezzi pubblici. Questa volta lo stop del trasporto cade in concomitanza con l'inizio del ponte del due giugno, in cui è prevista la partenza di 14 milioni di italiani che trascorreranno fuori casa almeno una notte, diretti prevalentemente verso le mete di mare, lago o montagna, e le città d'arte. Il venerdì nero dei trasporti è iniziato la mattina: se sui treni a lunga percorrenza la situazione sembra abbastanza regolare, il caos si è creato per i convogli regionali e i mezzi di trasporto pubblico locale.