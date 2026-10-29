Sciopero generale del 30 ottobre, venerdì nero in tutta Italia

Sarà un venerdì nero per chi si sposta a causa dello sciopero generale su tutto il territorio. Dal Nord al Sud previsto lo stop del trasporto e manifestazioni in 40 città indette dall'Unione sindacale di base, contro il caro vita e il mancato adeguamento degli stipendi all'inflazione. Secondo i lavoratori il governo sta destinando troppe risorse a spese militari piuttosto che alla sanità, istruzione e altri servizi pubblici. Attese adesioni massicce, in forse aerei, taxi e trasporto pubblico locale, i treni dovrebbero viaggiare regolarmente, il personale autostradale aderisce già dalle 22 di giovedì mentre la milanese Atm conferma sulle sue piattaforme che lo sciopero è rimandato. Servizio irregolare a Bologna, Roma e Torino.