La protesta

Sciopero a Genova, copertoni in fiamme per bloccare l'ingresso al porto

"Il messaggio che arriva dalla piazza è chiaro, stop a guerra e riarmo" affermano i manifestanti

30 Ott 2026 - 10:58
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Copertoni in fiamme, davanti al varco Albertazzi di Genova, nella giornata di sciopero nazionale dell'Usb. Bloccata l'entrata del porto.

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