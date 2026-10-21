CON LO STOP DEI TIR

Schizzano i prezzi nei mercati rionali pugliesi

Pomodori che sfiorano i 9 euro al chilo, funghi a 10 euro

di Rossella Ivone
21 Ott 2026 - 19:50
01:33 
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