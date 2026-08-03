Schianto sulla Terni-Rieti: ecco chi sono le sei vittime

Una trentina i feriti, sei invece le persone che hanno perso la vita nel tremendo frontale tra un pullman e un camper avvenuto nella serata di domenica 2 agosto lungo la superstrada Terni-Rieti, al confine tra Lazio e Umbria. Quattro delle vittime erano a bordo del bus che accompagnava i turisti al belvedere della Cascata delle Marmore. Alla guida Federico Romualdi, 49 enne di Terni, assunto da poco. Seduti a bordo Paolo Cosci e Graziella Baldini, marito e moglie, sessantenni, originari di Massa Carrara. Viaggiavano insieme, come spesso facevano con il camper, anche Daniela Bellanca e Giampiero Colasanti, marito e moglie umbri. Lui, 68 anni, era una delle anime della Corsa dell’anello, la famosa rievocazione storica umbra. Stefania Laurenzi, invece, era romana, 59 anni. Sbalzata fuori da una delle auto coinvolte nello schianto, è stata identificata solo molte ore dopo l'incidente.