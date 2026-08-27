Toscana, scaricata dal fidanzato a un passo dall'altare: la "non sposa" fa tre giorni di festa

È stata scaricata dal fidanzato a un passo dall'altare. La donna, 36enne di Liverpool, però, non si è abbattuta e dopo aver programmato e pagato tutto (non c'era alcuna possibilità di rimborso), ha mantenuto le celebrazioni a Montecatini Val di Cecina, in Toscana. Così sono venuti fuori tre giorni di festa, anche grazie all'affetto degli amici.