Toscana, scaricata dal fidanzato a un passo dall'altare: la "non sposa" fa tre giorni di festa
Era tutto pronto, e già pagato, a Montecatini Val di Cecina. Senza rimborsi, una 36enne inglese di Liverpool ha comunque celebrato con gli invitatidi Paola Miglio
È stata scaricata dal fidanzato a un passo dall'altare. La donna, 36enne di Liverpool, però, non si è abbattuta e dopo aver programmato e pagato tutto (non c'era alcuna possibilità di rimborso), ha mantenuto le celebrazioni a Montecatini Val di Cecina, in Toscana. Così sono venuti fuori tre giorni di festa, anche grazie all'affetto degli amici.