era disabitata e in via di demolizione

Scampia, crolla una parte della vela rossa

Un ferito e circa 300 sfollati."Stando alle prime ricostruzioni, pare che a crollare sia stata una tromba ascensore

20 Mag 2026 - 12:30
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