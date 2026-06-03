L'intervista

Scale mobili inaccessibili, montascale guasti e ascensori fuori uso: la metro di Roma è un percorso a ostacoli per chi ha una mobilità ridotta

Daniele Turis, Ragazzo con disabilità: "I disagi sono moltissimi e se sei un turista qui"non sai come muoverti"

di Giulia Mutti
03 Giu 2026 - 19:32
01:28 
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Scale mobili inaccessibili, montascale guasti e ascensori fuori uso. Per chi ha una mobilità ridotta, Roma è un percorso a ostacoli. "Ci sono due o tre stazioni inaccessibili e così una persona si deve fare anche 3 km a piedi", racconta Daniele Turis. Sul sito dell’Atac, l'azienda dei trasporti, l'elenco degli impianti fuori servizio è lungo e aggiornato quasi quotidianamente.

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