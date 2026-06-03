Scale mobili inaccessibili, montascale guasti e ascensori fuori uso: la metro di Roma è un percorso a ostacoli per chi ha una mobilità ridotta

Scale mobili inaccessibili, montascale guasti e ascensori fuori uso. Per chi ha una mobilità ridotta, Roma è un percorso a ostacoli. "Ci sono due o tre stazioni inaccessibili e così una persona si deve fare anche 3 km a piedi", racconta Daniele Turis. Sul sito dell’Atac, l'azienda dei trasporti, l'elenco degli impianti fuori servizio è lungo e aggiornato quasi quotidianamente.