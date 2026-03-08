"Non troviamo casa"

Savona: sfrattata a 82 anni, rischia di finire in strada

Cristina, 60 anni, vive con la madre ultraottantenne. Avevano un'impresa che però"è fallita con il Covid

di Francesco Mortola
08 Mar 2026 - 19:29
01:36 
