Savoia, l'annuncio di Emanuele Filiberto: "Umberto II e la regina Maria José potranno riposare in patria"

"I tempi sono maturi, finalmente mio nonno Umberto II e la regina Maria José potranno riposare in patria". È un annuncio, quello di Emanuele Filiberto di Savoia, che vuole pacificare la nostra storia e che rimette tutte le sue speranze, anche con i buoni uffici del governo e della Santa Sede, alle decisioni ultime del presidente della Repubblica: l'occasione c'è, ed è altamente simbolica visto che il prossimo due giugno si celebreranno gli 80 anni della repubblica italiana. E proprio il 2 giugno del 1946 l'Italia, al referendum, scelse la nuova sua forma istituzionale. Un verdetto che divise e accese gli animi ma che Umberto II, re dopo l'abdicazione del padre, accettò senza se e senza ma, scegliendo la via dell'esilio.