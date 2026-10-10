L'incidente

Sassuolo, due ultraleggeri si scontrano in volo: uno precipita

Vigili del fuoco sul posto, ferito un pilota, illeso l'altro

10 Ott 2026 - 17:14
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Due ultraleggeri si sono scontrati in volo all'aeroporto per mezzi leggeri di Sassuolo, in provincia di Modena. Un pilota è uscito illeso dall'incidente, il secondo invece era all'interno dell'aeromobile che è precipitato al suolo ed è ricoverato all'ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.

L'incidente intorno alle 13.26 dopo che due aeromobili si sono toccati in volo, uno è riuscito a completare l'atterraggio di emergenza mentre il secondo è precipitato. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto, assieme all'elisoccorso del 118. Presenti sul posto anche carabinieri e polizia. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'urto tra i due velivoli.

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