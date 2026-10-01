Ripreso anche insieme a guerriglieri di Hamas

Sassari, imam lancia sermoni per la jihad dalla sua cella

L'imam Riyad Albustanji è in carcere con l'accusa di finanziamento al terrorismo insieme a Mohammad Hannoun

di Davide Loreti
01 Ott 2026 - 20:11
01:28 
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