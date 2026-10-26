Sassari, 19enne esce di prigione e accoltella ancora: 17enne in fin di vita

Era uscito di prigione da poco, dopo che un anno fa durante una rissa in una festa di paese in Sardegna aveva accoltellato cinque persone. Per il giudice non c'era pericolo di reiterazione del reato, ma così non è stato. Siamo a Sassari, dove Alessio Tonzanu, 19 anni, ha pugnalato un ragazzo di 17 anni al torace perforandogli un polmone. L'aggressore ha detto di essere stato superato dalla vittima, mentre erano in coda per entrare nel pub. da qui la lite. Prima gli insulti, poi gli spintoni e i pugni, a un certo punto Tonzanu ha tirato fuori dalla tasca un coltello aggredendo la vittima. Tonzanu è stato subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio ed è ritornato nel carcere, dal quale era uscito lo scorso febbraio passando agli arresti domiciliari. A maggio aveva avuto l’obbligo di dimora. Da settembre era in libertà, in attesa del processo.