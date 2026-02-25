Sarzana, caccia ai ladri di madonnine 

Qualcuno li ha soprannominati "cacciatori di ladri delle Madonnine", sono tutti volontari con una missione molto precisa: salvare le sculture sacre incastonate nelle facciate dei palazzi antichi. In Lunigiana, tra Massa Carrara e La Spezia, ci sono migliaia di Madonnine che, spesso, vengono rubate. I "protettori" delle statuine si occupano del censimento, fotografano l'opera, la dotano di gps e inviano tutto il materiale al centro di raccolta. Quando una scultura viene rubata, o spostata, i volontari fanno di tutto per ritrovarla e riposizionarla.