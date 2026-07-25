Sardegna, sgominata una banda che assaltava i portavalori

Sgominata una banda che assaltava i portavalori, sono 11 gli arrestati tra Cagliari e Nuoro nell'operazione Golden Mole della Polizia che ha impiegato 130 agenti dalle prime luci dell'alba, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Secondo gli investigatori, dopo una serie di intercettazioni e pedinamenti, la banda stava pianificando l'assalto a un furgone, destinato a trasportare almeno trenta chili d'oro, dalla Sardegna ad Arezzo. La banda era pronta a bloccare il portavalori poco dopo l'uscita dal caveau, prendendo d'assalto il mezzo blindato usando armi ed esplosivi.