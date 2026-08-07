Rifiuti dati alle fiamme

Santa Palomba, la periferia romana di case popolari dimenticata da tutti

Il 70% delle case è occupato abusivamente, una ventina di persone sono ai domiciliari

di Alessio Campana
07 Ago 2026 - 00:04
02:06 
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