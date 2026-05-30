violenza minorile

San Vito Lo Capo, 11enne tenta di accoltellare il professore

L'episodio in una scuola media: il ragazzo, con casco integrale e due coltelli, è stato bloccato prima di colpire il docente

di Massimiliano Di Dio
30 Mag 2026 - 13:11
01:41 
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