San Benedetto del Tronto, immobilizza un uomo che intralcia il traffico: imprenditore denunciato

Fa discutere quanto accaduto sul lungomare di San Benedetto del Tronto, dove un imprenditore, ex agente della Marina Militare e campione di lotta greco-romana, ha immobilizzato con la forza un uomo di origine irachena in evidente stato di alterazione che stava creando disagi al traffico e ai passanti. La scena, ripresa in un video diventato virale sui social, ha diviso l'opinione pubblica tra chi parla di giustizia fai da te e chi difende il gesto. L'uomo fermato, già noto alle forze dell'ordine, ha denunciato l'imprenditore e la Procura di Ascoli Piceno valuterà l'ipotesi di lesioni personali.