La visita

Milano, Salvini: "Ho incontrato coloro che lavorano al pubblico e omaggiato i militari"

Il vicepresidente del Consiglio ha incontrato i commercianti"in piazza Duomo e dintorni, mostrando solidarietà perché "ci sono centinaia di posti di lavoro a rischio"

24 Ott 2026 - 14:38
00:57 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Il vicepremier Matteo Salvini ha fatto visita ai parà in piazza Duomo, in questo sabato di proteste. Ma non solo. Salvini ha incontrato anche coloro che lavorano al pubblico in centro a Milano: "Mio dovere incontrarli, perché ci sono centinaia di posti di lavoro a rischio. Tantissime persone mi hanno fermato, ringraziandomi".

milano
matteo salvini
proteste
video evidenza