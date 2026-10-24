Milano, Salvini: "Ho incontrato coloro che lavorano al pubblico e omaggiato i militari"

Il vicepremier Matteo Salvini ha fatto visita ai parà in piazza Duomo, in questo sabato di proteste. Ma non solo. Salvini ha incontrato anche coloro che lavorano al pubblico in centro a Milano: "Mio dovere incontrarli, perché ci sono centinaia di posti di lavoro a rischio. Tantissime persone mi hanno fermato, ringraziandomi".