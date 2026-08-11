Polemiche

Salvini contestato al concerto per De Andrè, spettatori e fan si dividono

La serata si è trasformata in una contestazione politica; Dori Ghezzi invita al dialogo, la nipote di Faber rilancia la diatriba

di Federica Carlino
11 Ago 2026 - 19:26
01:22 
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Una serata nata per ricordare Fabrizio De Andrè, presto trasformata in una contestazione politica. Sul palco, nella tenuta sarda di Faber nell'Agnata, c'è Diodato, ospite del tradizionale concerto omaggio. In prima fila, accanto a Dori Ghezzi, il vicepremier Matteo Salvini: una presenza che però non è stata apprezzata da parte di qualcuno. Una spettatrice si alza, si lamenta e va via. I fan si dividono tra fischi e applausi, Diodato cerca di gestire l'imbarazzo, ma poi interviene la stessa Dori Ghezzi, che invita alla calma e al dialogo. Ma la polemica, rilanciata dalla nipote di De Andrè, non si placa.

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