Salvatore Contorno, conosciuto come Totuccio, è un ex membro di Cosa Nostra pentito e collaboratore di giustizia che lo Stato ha messo sotto protezione. Con l'inchiesta della Procura di Caltanissetta che ha coinvolto Gianni De Gennaro, il vincolo di segretezza sulla sua residenza sarebbe stato violato. Secondo fonti attendibili Contorno potrebbe già essere stato spostato dalla sua residenza segreta.