Violato il vincolo di segretezza sulla residenza di Salvatore Contorno: si valuta se trasferirlo
L'indirizzo sarebbe stato svelato"perché contenuto nelle carte dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta che ha coinvolto Gianni De Gennarodi Luigi Sironi
Salvatore Contorno, conosciuto come Totuccio, è un ex membro di Cosa Nostra pentito e collaboratore di giustizia che lo Stato ha messo sotto protezione. Con l'inchiesta della Procura di Caltanissetta che ha coinvolto Gianni De Gennaro, il vincolo di segretezza sulla sua residenza sarebbe stato violato. Secondo fonti attendibili Contorno potrebbe già essere stato spostato dalla sua residenza segreta.