Salim El Koudri avrebbe avuto simpatie per la galassia dell'estremismo islamico

Avrebbe postato sui social una bandiera dell'Isis e cercato su internet articoli che raccontavano di attentati compiuti con coltelli e auto sulla folla. Secondo una nuova consulenza, Salim El Koudri -il 31enne che si è lanciato con la macchina contro le persone che passeggiavano nel centro di Modena sabato 16 maggio- avrebbe avuto simpatie per la galassia dell'estremismo islamico. L'attacco è costato la vita a Monica Esposito e altre 8 persone sono rimaste ferite. La nuova scoperta che avvicina l'azione di El Koudri alla Jihad arriva da un esperto di terrorismo nominato dal legale di Giovanni - il fratello di Monica- morta dopo 2 mesi di ricovero in ospedale per le ferite riportate.