Salerno, sgominata rete criminale attiva tra Italia e Croazia

Le indagini hanno portato alla luce l'operatività sul territorio di Sarno, nel Salernitano, di un'organizzazione criminale attiva principalmente nel traffico di stupefacenti nelle piazze di Sarno e Scafati, con diramazioni extraregionali. A questo proposito, è stata accertata l'esistenza di una importante rete di distribuzione del sodalizio operante in Sicilia che, nel dicembre 2024, aveva portato al sequestro, nel Palermitano, di un carico di 80 kg di hashish. Documentate, inoltre, diverse attività illecite poste in essere dal sodalizio criminale. Tra queste, l'acquisto e l'introduzione nel territorio nazionale di armi da guerra, estorsioni e realizzazioni di azioni violente quale modalità di intimidazione e di affermazione del controllo del territorio. Le attività degli agenti, inoltre, hanno permesso di ricostruire l'organigramma del sodalizio e i ruoli dei diversi associati. A questo proposito è stato evidenziato il ruolo apicale ricoperto da uno degli indagati che, nonostante il suo stato detentivo, ha continuato a dirigere il sodalizio indicando agli affiliati in libertà gli imprenditori da "taglieggiare" e ordinando azioni violente per costringerli al pagamento del "pizzo" o per dirimere le controversie insorte nel settore dello spaccio di stupefacenti, allo scopo di affermare il dominio sul territorio e reperire somme di denaro necessarie al mantenimento dei sodali detenuti.