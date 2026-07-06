Salerno, presa la Maturità subito al lavoro

Non ha avuto neanche il tempo di incorniciare il diploma. Maturità, stretta di mano con i professori, e il giorno dopo già a lavoro. È la storia di Cosimo Pagano, 18 anni, salernitano, diplomato all’istituto tecnico Galilei–Di Palo, indirizzo elettronica. La passione per i circuiti diventa un mestiere in 24 ore. Quando è arrivata la Maturità, l'offerta di lavoro c’era già: occuparsi di manutenzione e collaudo. Un record che Cosimo ha condiviso con Kevin Raimondi, stessa età, stesso percorso scuola lavoro, stesso risultato, l'assunzione: a riprova che quando scuola e impresa si parlano, iniziare a lavorare fin da subito, non è un miraggio.