Salerno, narcotizza ed evira il marito

Si erano trasferiti da poco ad Angri, nel Salernitano, in un appartamento su due piani. L'obiettivo era quello di allargare la famiglia, un sogno che per la donna, una bengalese di 35 anni, diventava finalmente realtà. Mai avrebbe immaginato che subito dopo il trasloco, il marito, un connazionale di 41 anni, le proponesse di vivere sotto quel tetto con la sua ex compagna e il figlio piccolo, avuto in precedenza da lei. I litigi andavano avanti per ore, da giorni, i vicini li sentivano spesso gridare. La donna ha maturato la sua vendetta venerdì: durante il pranzo ha narcotizzato il marito, somministrando un potente sedativo nel cibo. Poi ha aspettato che l'uomo salisse in camera a dormire e ha messo in atto il suo piano: con un coltello da cucina lo ha evirato.